Résumé de l'épisode 627 du lundi 30 décembre 2019

L’Alzheimer de Jeanne fait encore des siennes… Elle a caché l’enveloppe des 3 000€ qui pouvait sauver le Mas pour permettre de relancer la production. Sans cet argent, impossible de lancer les travaux. Bart et Maxime fouillent le bureau d’Arnaud et trouvent une première preuve compromettante. Bart risque d’avoir de gros soucis causés par les trafiquants du port. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.