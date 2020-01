Résumé de l'épisode 629 du mercredi 1er janvier 2020

Dans les épisodes précédents, Samuel est prêt à tout pour nouer une relation avec Sofia, dont il vient d’apprendre qu’il est le père biologique. Des motivations qui ne sont au goût de tout le monde notamment de William, exaspéré par cette attitude. Bart s’est fait piéger pendant la soirée du nouvel an. Il est menacé par un groupe de trafiquants mafieux et la jeune fille avec qui a eu une aventure vient de déposer une plainte pour viol contre lui. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.