Résumé de l'épisode 631 du vendredi 3 janvier 2020

Dans les épisodes précédents, Alex et Robin n'ont toujours pas retrouvé l'argent qui leur permettrait de sauver le Mas… Ils vont certainement devoir le vendre et signer ainsi la fin d'une des plus grandes ères de leur vie à Sète. Bart se retrouve placé en garde à vue suite à la plainte pour viol d'Audrey à son encontre. Luc, le fils d'Arnaud, a une photo en sa possession qui pourrait bien faire innocenter Bart et révéler la vérité sur le trafic de chiens.