Dans les épisodes précédents : Sofia sèche les cours pour passer du temps avec Samuel. William l’apprend et ne veut plus parler à sa fille. Hugo cherche à faire accuser une autre personne à la place de Bart. Audrey livre un élément troublant dans l’enquête du meurtre d’Arnaud. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.