Dans les épisodes précédents : Rose est perturbée par certaines révélations d’Antoine. Hugo et Bart brouillent les pistes à la police et cherchent à faire accuser une personne du meurtre d’Arnaud. Une arrestation vient d’ailleurs voir lieu… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.