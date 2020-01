Dans les épisodes précédents : la famille Moreno est de retour ! Les histoires du passées surgissent à nouveau et Christelle n’a toujours pas digéré. Hugo et Bart continuent à tout faire pour innocenter Bart. Une de leurs actions vient cependant d’être découverte grâce à l’interrogatoire d’un nouveau témoin… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.