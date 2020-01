Résumé de l'épisode 644 du mercredi 22 janvier 2020

Dans les épisodes précédents, Sara fait le point avec Roxane sur leur relation. Bart est arrêté par Karim, il est présumé coupable du meurtre d’Arnaud. Hugo est lui aussi arrêté. La police veut l’interroger pour savoir s’il est impliqué. Flore rend visite à Bart incarcéré. Elle est dévastée et ne sait plus quoi faire face à son fils et assassin et de celui qu’elle devait épouser…Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.