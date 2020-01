Dans les épisodes précédents Roxane demande à Sara de s’installer ensemble. Une découverte de Sara remet tout en question. Pauline veut forcer ses enfants à rentrer à New York. Pour Luke c’est inenvisageable et il est prêt au pire pour faire en sorte que ça n’arrive pas. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.