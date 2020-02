Résumé de l'épisode 651 du vendredi 31 janvier 2020

Dans les épisodes précédents : après avoir avoué qu’il s’était fait passer pour un certain Marco, Antoine est prêt à tout pour reconquérir le cœur de Rose. La flamme est d’ailleurs en train de revivre entre les deux anciens amants. Une attaque informatique a lieu à l’hôpital. Au même moment, André est sur la table du bloc opératoire. Si la situation n’est pas rapidement arrangée, il pourrait avoir de graves problèmes de santé, et pire encore… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.