Résumé de l'épisode 652 du lundi 3 février 2020

Dans les épisodes précédents : Georges fait une overdose des médicaments qu’il prend pour son stress et ses angoisses suite à l’attentat au commissariat. Aurore fait tout pour le remotiver, les équipes de la police ont besoin de son expertise pour faire avancer l’enquête. Une panne électrique se déclare dans l’ensemble de l’hôpital. Au même moment André se fait opérer au bloc pour son hernie discale. La panne a coupé court à son intervention. Son retour du bloc s’annonce très mal… André ne sent plus ses jambes ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.