Résumé de l'épisode 654 du mercredi 5 février 2020

Dans les épisodes précédents : une bombe a été déclenchée dans une salle de cours du lycée. Elle a dégagé une grande quantité de gaz lacrymogène et intoxiqué l’ensemble des élèves et des professeurs présents. Cet épisode est traumatisant pour Souleymane. Il peut compter sur le soutien de Judith qui se conclue même par le bisou tant attendu ! La police continue son enquête et s’inquiète des motivations du terroriste. Timothée, allergique à l’un des constituants du lacrymogène, fait une crise d’épilepsie et est en danger. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.