Résumé de l'épisode 656 du vendredi 7 février 2020

Dans les épisodes précédents : Bart décide de partir de Sète, il pense que plus personne ne veut de lui dans la ville. Alors que Flore décide enfin d’aller lui parler, il est déjà trop tard… Bart a pris la route. Aurore vient de découvrir que le terroriste voulait s’en prendre à elle et sa famille. Alors qu’elle avance sur l’enquête, elle reçoit une vidéo très inquiétante… Les Daunier sont plus que jamais en danger ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.