Résumé de l'épisode 657 du lundi 10 février 2020

Dans les épisodes précédents : Bart va bientôt devoir se présenter devant la police pour la reconstitution du meurtre d’Arnaud. Problème, Bart n’est plus à Sète et personne ne sait où il se trouve… Le tueur passe un appel à Aurore, il connaît des informations que seuls les policiers savent. Il y aurait une taupe au commissariat. Un indice clé permet enfin de connaitre le nom et prénom du tueur ! Mais ou peut-il bien se trouver ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.