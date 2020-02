Résumé de l'épisode 659 du mercredi 12 février 2020

Dans les épisodes précédents, Bart est totalement perdu dans sa nouvelle vie, seul, loin de ses proches. C’est au moment où il est au plus mal que Flore vient à sa rescousse ! La mère et le fils se retrouvent enfin après ces dernières semaines compliquées. Le suspect principal des attaques à Sète est repéré. Alors qu’il s’apprête à prendre la fuite, Martin et Karim parviennent à l’interpeller à temps. Va-t-il passer aux aveux lors de son interrogatoire ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.