Résumé de l'épisode 666 du vendredi 21 février 2020

Dans les épisodes précédents : Antoine s'est vite reconstruit après avoir perdu sa femme Valérie dans un accident de bateau au large de Sète. Il ne le sait pas mais Valérie s'est échouée sur les côtes Algériennes, elle est encore en vie. Entre temps, Antoine a été accusé d'avoir provoqué l'accident pour tuer Valérie. Innocenté et relâché, il se reconstruit dans les bras de Rose. Un retour à la vie paisible qui pourrait rapidement être bousculé à cause d'une femme accidentée de la route. Actuellement dans le coma, on ne sait rien d'elle mais un élément interpelle la police. Elle voyageait avec une valise remplie de d'articles sur la mort de Valérie… Qui est cette femme et que peut-elle bien faire à Sète ?