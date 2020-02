Résumé de l'épisode 669 du mercredi 26 janvier 2020

Dans les épisodes précédents : Maxime devient accroc à ses médicaments pour le triathlon. Il a en effet décidé de se doper pour palier à sa blessure. Marianne l’apprend et se rend à la salle de sport pour lui parler, elle ne compte pas à ce que cette situation continue. Antoine s’apprête à passer un test de paternité. Martin et Karim avancent sur l’enquête de l’accident de voiture. Il trouve une nouvelle preuve qui met en lumière un coupable évident… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.