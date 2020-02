Résumé de l'épisode 670 du jeudi 27 février 2020

Dans les épisodes précédents : Charlie et Luke apprennent qu’ils vont devoir aller chacun dans une famille d’accueil différente. Une décision impossible à accepter pour les enfants, il existerait peut-être une solution à cela… Fabien devient très intrusif dans la vie d’Antoine. Il le suit partout et le menace pour trouver des réponses à ses questions. Il s’apprête même à faire accuser Antoine du pire… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.