Résumé de l'épisode 671 du vendredi 28 février 2020

Dans les épisodes précédents : Bart continu à espionner Paul pour obtenir des informations confidentielles et les fournir à Victor. Héléna retrouve peu à peu la vue et peut quitter l'hôpital. Seulement, avant de partir elle croise Antoine et peut enfin apercevoir son visage. Et quelle surprise ce fut pour elle ! Elle en est persuadée, celui qui se présente comme Antoine Myriel ne serait en réalité pas lui !