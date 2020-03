Résumé de l'épisode 672 du lundi 2 mars 2020

Dans les épisodes précédents : Fabien continu à maintenir la pression sur Antoine pour le faire avouer. Le jeune homme est persuadé qu’Antoine ment et à des choses à avouer. Martin est aussi de cet avis, de nouveaux éléments de son enquête laissent imaginer un passé trouble pour Antoine. Après des semaines d’enquêtes, Aurore pense enfin avoir trouvé la responsable des attaques de Sète. Roxane et Sara sont en grand danger. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.