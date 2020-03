Résumé de l'épisode 673 du mardi 3 mars 2020

Les différentes preuves d’Aurore l’amènent à penser que Roxane est la responsable des attaques de Sète. Pour le prouver, elle lui tend un piège afin de relever ses empreintes ADN. En parallèle, elle préfère mettre Sara sur le côté de cette enquête, Aurore songe à ce qu’elle soit la taupe du commissariat. Les deux jeunes femmes préparent un dernier coup pour échapper à la prison. Le comportement étrange d’Antoine inquiète Souleymane et Rose. Antoine rencontre une certaine Dafné, un secret commun les lie et Antoine compte bien à ce que personne ne l’apprenne. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.