Résumé de l'épisode 674 du mercredi 4 mars 2020

Dans les épisodes précédents ; Charlie et Luke sont en pleine guerre avec les services sociaux. Ils sont prêts à tout pour pouvoir continuer à vivre ensemble et ne pas être séparés dans des familles d'accueil différentes. Pour cela, Charlie va devoir envoyer une demande d'émancipation au juge mais une grosse contrainte se présente à elle. Martin retrouve une ancienne connaissance, Nadine, commissaire de police à Narbonne. Ils vont intervenir tous les deux sur l'enquête concernant Antoine Myriel. Une enquête qui commence bien pour les deux policiers avec une première mise en garde à vue d'un témoin clé dans l'affaire…