Résumé de l'épisode 675 du jeudi 5 mars 2020

Dans les épisodes précédents : Entre Marie et Amanda, le cœur de Maxime balance. C'est Amanda qui, pour le moment, pose son grappin sur le jeune homme. Il compte bien sur elle pour l'aider à se fournir en produits dopants. Martin s'obstine dans l'affaire Antoine Myriel. Il espère pouvoir enfin trouver son secret aux côtés de Nadine. Pendant ce temps, Souleymane et Rose mènent eux aussi leur enquête. Ils décident de se rendre chez Dafné pour lui poser certaines questions. Et ils n vont pas être déçu ! Dafné leur fait une révélation qui pourrait bien tout faire basculer.