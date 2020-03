Résumé de l'épisode 678 du mardi 10 mars 2020

Chloé et Alex apprennent que Maxime se dope et sont prêts à l’accompagner pour qu’il arrête. Maxime pense pouvoir arrêter seul mais les premiers jours de son sevrage prouvent le contraire… Antoine parvient enfin à dire toute la vérité sur le véritable Antoine Myriel à Héléna et son fils. Dans l’affaire du meurtre de Dafné, les examens du légiste sont sans appel, elle a été empoisonnée… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus de DNA tous les jours sur MYTF1.