Résumé de l'épisode 679 du mercredi 11 mars 2020

Dans les épisodes précédents : La tension montre entre Samuel, Leila et Noor. Samuel ne supporte plus l'insolence de Noor qui tente de faire tout ce qui en son possible pour protéger son couple avec Jules. Antoine sent que l'étau se resserre autour de lui. Il se dit innocent et craint que l'acharnement de Martin et Nadine le rende coupable du meurtre de Dafné. Il aura certainement du mal à faire face à la preuve que viennent de trouver les deux policiers…