Résumé de l'épisode 681 du vendredi 13 mars 2020

Dans les épisodes précédents : Après avoir été incarcéré pour séquestration et meurtre, Thomas Delcourt refait parler de lui à Sète. Martin et Nadine viennent de trouver une preuve qui condamne définitivement Antoine du meurtre de Dafné. Les policiers viennent chez lui pour l’interpeller et le placer en détention. Rose est folle de rage, elle ne peut même pas lui dire au revoir. Elle est bien décidée à le faire sortir de prison ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.