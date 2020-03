Résumé de l'épisode 682 du lundi 16 mars 2020

Dans les épisodes précédents : Gabin décide d'affronter Victor suite aux dernières révélations de Bart. Victor n'a pour le moment plus aucun moyen de pression. Gabin part en effet à la rencontre de son père et lui avoue pour la première fois son homosexualité. On comprend les réticences qu'il avait à faire cette révélation au vu de la réaction de son père…Rose est persuadée qu'Antoine est innocent. Elle informe Aurore qu'il existe certainement des éléments biaisés dans cette affaire. Aurore enquête, et les premières informations qu'elle rapporte ne laisse présager rien de bon…