Résumé de l'épisode 683 du mardi 17 mars 2020

Dans les épisodes précédents : Maxime a frôlé un grave accident à cause des produits dopants qu'il a pris. Amanda et folle de rage contre celle qui lui a donné ces comprimés et la menace de la dénoncer à la police. Martin et Aurore vivent d'ailleurs un moment tendu. Martin est persuadé qu'Antoine est bien le coupable du meurtre de Dafné. Cependant Aurore n'est pas du même avis et compte bien lui prouver toute la vérité…