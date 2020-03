Résumé de l'épisode 684 du mercredi 18 mars 2020

Dans les épisodes précédents : la tension montre en Samuel et Noor. Les envies de l’adolescente ne plaisent pas à son beau-père, et il est bien décidé à se faire attendre auprès de Leila. Lou annonce une grande nouvelle à Antoine. Le véritable coupable du meurtre de Dafné a été trouvé et il va pouvoir sortir libre et innocenté de prison ! Ce coupable vient d’ailleurs de menacer Martin avec une arme et s’apprête à tirer… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus de DNA tous les jours sur MYTF1.