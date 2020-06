Résumé de l'épisode 691 du vendredi 19 juin 2020

Amanda se sent de plus en plus acculée alors que l’histoire est sur le point de se répéter. Noor et Samuel tentent de retenir Leïla qui a décidé de s’éloigner, ne supportant plus leurs disputes. Gabin décide de vivre sa vie comme il l’entend après une conversation houleuse avec son père.