Résumé de l'épisode 695 du jeudi 25 juin 2020

Judith et Maxime sont en état de choc après les révélations de leurs parents. Amanda et Marianne se soutiennent mutuellement pour surmonter leur traumatisme. Les attentions de Rémy mettent Soraya mal à l'aise. Bart et Gabin se lancent dans un nouveau projet.