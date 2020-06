Résumé de l'épisode 696 du vendredi 26 juin 2020

Un danger rode sur la ville de Sète et les familles s’organisent pour y faire face. Lou et Victor regardent d’un mauvais œil la nouvelle obsession de Timothée. Les débuts de la nouvelle aventure de Bart et Gabin sont laborieux, mais Flore est là pour les épauler.