Résumé de l'épisode 697 du lundi 29 juin 2020

Alors que l'enquête d'Aurore et Martin se précise, le danger frappe de nouveau à Sète. Luke se montre trop enthousiaste par rapport aux séances de sport de Christelle, qui n'arrive plus à suivre le rythme. Timothée mène la vie dure à son père pour que leur famille ait des pratiques plus écologiques. Victor est dépassé par tous les changements que Timothée veut instaurer pour rendre leur vie plus écoresponsable.