Résumé de l'épisode 699 du mercredi 1er juillet 2020

Dans les épisodes précédents ; Soraya se rapproche très dangereusement de Thomas. Rémi sent qu’elle prend ses distances et décide de s’investir au maximum pour faire repartir la flamme. Morgane vient de subir une tentative de viol. Comme si cela ne suffisait pas, elle doit faire face à la bêtise des lycéens qui se moquent de sa transformation physique. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.