Résumé de l'épisode 700 du jeudi 2 juillet 2020

Dans les épisodes précédents : Le père de Gabin fait tout son possible pour dissuader Bart et son fils d'ouvrir leur food truck. Renaud essaye de faire ce qu'il peut pour rassurer Amanda et Marianne sur l'inculpation de Quentin Joubert. Ce dernier vient d'ailleurs de faire une terrible révélation à son avocate…