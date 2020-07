Résumé de l'épisode 701 du vendredi 3 juillet 2020

Dans les épisodes précédents : Samuel et William se rapprochent pour le plus grand bonheur de Sofia. Quentin Joubert est lâché par son avocate Lou suite aux dernières révélations qui lui a faite. Remis en liberté, Joubert en profite pour se rendre en ville et croise ses victimes. Une rencontre insupportable pour Amanda qui décide de l’agresser. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.