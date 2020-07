Résumé de l'épisode 702 du lundi 6 juillet 2020

Dans les épisodes précédents ; Bart et Gabin voient leur rêve de food truck mis à mal à cause du père de Gabin. Quentin Joubert décide de se rendre à la police pour porter plainte contre Amanda. Une décision qui rend folle cette dernière, prête à tout pour que justice soit rendue. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.