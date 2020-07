Résumé de l'épisode 703 du mardi 7 juillet 2020

Dans les épisodes précédents : Thomas apprend, à son grand désespoir, qu’il va être transféré dans une prison loin de Sète et donc loin de Soraya. Amanda part à la rencontre de son agresseur. Une rencontre qui dégénère et voit Amanda frapper violemment Joubert. Un choix terrible se présente alors à Amanda et Marianne. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.