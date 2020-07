Résumé de l'épisode 705 du jeudi 9 juillet 2020

Dans les épisodes précédents : Une jeune fille très étrange du nom de Laura est à la recherche de Christelle. Georges et Sara trouve une preuve importante contre Quentin Joubert. Ils ne pensait pas découvrir ce qu'ils viennent de voir… Les policiers vont pour interpeller Joubert mais ce dernier fait tout son possible pour prendre la fuite !