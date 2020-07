Résumé de l'épisode 707 du lundi 13 juillet 2020

Dans les épisodes précédents : Marianne est excédée par son travail et au bord de la rupture. Le secret que tente de cacher Christelle est en danger. Luke et Charlie lo'nt vu en ville et font part de leurs inquiétudes à Sylvain…