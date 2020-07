Résumé de l'épisode 708 du mardi 14 juillet 2020

Dans les épisodes précédents : Quentin Joubert nie en bloc jusqu’au bout à propos des viols d’Amanda et Marianne. Sylvain s’inquiète du planning très chargé de Christelle. Cette dernière n’a plus assez d’argent pour payer la chambre de Laura au Spoon. Elle est surprise par Sylvain en train de voler de l’argent ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.