Résumé de l'épisode 712 du lundi 20 juillet 2020

Dans les épisodes précédents : Marianne est totalement perdue dans sa relation avec Renaud. Elle se sent incapable de pouvoir le combler après le viol qu’elle a subit, et va même jusqu’à refuser la demande en mariage de Renaud. Laura se fait interpeller en pleine ville par sa mère adoptive. Pour s’en débarrasser et ne pas se faire enlever, Laura pousse violemment sa mère qui se blesse gravement à la tête… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.