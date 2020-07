Résumé de l'épisode 713 du mardi 21 juillet 2020

Dans les épisodes précédents : Soraya est perdue dans ses sentiments. Elle n'arrive pas à se décider entre sa relation avec Rémy et son idylle avec Thomas. Ce dernier vient d'ailleurs de mettre les choses au clair avec la jeune femme. De quoi l'aider dans sa décision ? Les parents adoptifs de Laura deviennent de plus en plus déterminés pour récupérer leur fille.