Résumé de l'épisode 714 du mercredi 22 juillet 2020

Dans les épisodes précédents : Timothée et Manon viennent de mettre en place leur première action coup de poing. La victime se nomme Victor Brunet et plus précisément la voiture de Victor Brunet, que les deux jeunes ados viennent de saboter. La police enquête sur Laura dans le cadre d'une agression à Sète. Sylvain ne veut d'ailleurs plus de Laura chez lui depuis qu'il a découvert de la drogue dans ses affaires. Il compte la dénoncer à la police !