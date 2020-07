Résumé de l'épisode 715 du jeudi 23 juillet 2020

Dans les épisodes précédents : Amanda est encore traumatisée par son viol et ne sait pas comment appréhender les avances de Loïc. Maxime est au côté de la jeune femme pour la rassurer et lui montrer les bonnes intentions de Loïc. Sylvain et Christelle sont entendus par la police à propos de Laura. Cette dernière avoue avoir frappé une femme et qu'il s'agit de sa mère adoptive…