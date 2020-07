Résumé de l'épisode 720 du jeudi 30 juillet 2020

Dans les épisodes précédents : Georges met Soraya face à ses responsabilités. La jeune femme doit parler à Rémy pour tout lui avouer. Christelle et Sylvain se rendent à la ferme pour tenter de récupérer et sauver Laura. La mère adoptive de la jeune fille décide de coopérer avec Christelle pour effectuer une prise de sang sur Laura. Seulement, le père de Laura qui est contre cette prise de sang, vient de rentrer et pourrait surprendre Christelle à tout moment.