Résumé de l'épisode 721 du vendredi 31 juillet 2020

Dans les épisodes précédents : Amanda est en plein doute sur sa relation avec Ulysse. Ce dernier révèle enfin ses sentiments et dit même à Amanda son premier « Je t’aime ». Le père de Laura comprend que Christelle est venue à la ferme pour faire une prise de sang à la jeune fille. En effet, Christelle fait tout son possible pour sauver sa fille car ses jours sont désormais comptés… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.