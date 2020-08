Résumé de l'épisode 722 du lundi 3 août 2020

Dans les épisodes précédents : Ulysse est prêt à tout pour conserver son amour et sa relation avec Amanda. La jeune femme, dans un premier temps réticente, se sent finalement de plus en plus en confiance dans les bras d’Ulysse. Luke, Christelle et la police se rendent à la ferme pour essayer de récupérer Laura et l’envoyer à l’hôpital. Il est peut-être déjà trop tard, Laura doit être greffée d’un rein mais il n’y a pour le moment aucun donneur compatible. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.