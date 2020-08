Résumé de l'épisode 723 du mardi 4 août 2020

Dans les épisodes précédents : Suite à une déclaration et une grande marque de confiance de Bilel à Rémy, Soraya s’effondre en larmes. Bilel, conscient que quelque chose ne va pas, mène son enquête et découvre à son tour les infidélités de sa fille. Laura est hospitalisée de toute urgence et doit se faire greffer un rein pour survivre. Christelle prend alors une grande décision, elle est compatible avec Laura et est prête à risquer sa vie pour lui donner un rein. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.