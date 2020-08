Résumé de l'épisode 724 du mercredi 5 août 2020

Dans les épisodes précédents : L'enquête de Lou sur Chemsa lui a révélé des informations inquiétantes. Lou décide d'aller à sa rencontre pour la prévenir qu'elle ne verra plus sa fille. Elle demande également à Karim de lui dire la vérité sur sa situation. Christelle et Laura se préparent pour la greffe du rein. Alors que tout se passe bien pour Laura, rien ne se passe comme prévu pour Christelle. Son cœur vient de s'arrêter sur la table d'opération…