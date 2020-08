Résumé de l'épisode 725 du jeudi 6 août 2020

Dans les épisodes précédents : Chemsa est persuadée d’être surveillée par la bande de son frère. Karim se veut rassurant et pense que Chemsa se fait des films avec l’arrivée du procès de son frère. Betty est bouleversée par l’état de santé de sa mère et en veut énormément à Laura. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.